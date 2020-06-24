قررت النيابة العامة في مصر، أمس الثلاثاء، حبس لاعب نادي المصري لكرة القدم ومنتخب مصر السابق محمود حمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل شخص بعد طعنه في مشاجرة بين الطرفين، وذكرت وسائل إعلام مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن التحقيقات أكدت نشوب مشاجرة بين محمود حمد وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أقدم اللاعب على طعن المجني عليه فى البطن، مستخدما آلة حادة، وأشار موقع (RT) الالكتروني إلى أن قوات أمنية انتقلت إلى موقع المشاجرة، وتبين أن المتهم هو محمود حمد لاعب النادي المصري، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في المشاجرة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.ويعد محمود حمد (26 عاما) من أبناء نادي الإسماعيلي، وسبق له اللعب في صفوف طلائع الجيش، والمقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى النادي المصري في صيف 2018.