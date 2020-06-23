كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب، سبب عدم إشراكه النجم محمد صلاح، أمام إيفرتون التي أقيمت الأحد، في قمة الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ظل صلاح حبيس دكة البدلاء طوال المباراة التي عانى فيها الفريق الأحمر من عقم هجومي واضح، وخرج بالتعادل السلبي.وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «نحن في وقت خاص من الموسم وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري، ولا يجب إغفال أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء القادم».وأكمل: «لهذا السبب لم يشارك صلاح في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة».وبهذا التعادل، عزز ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متقدماً بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة الـ12.