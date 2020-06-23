يعقد المدير الفني لفريق الوحدة دانيال كارينيو، مساء غد (الأربعاء) اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، يطلعهم من خلاله على خطة الإعداد التي ستبدأ بمعسكر داخلي هذا الأسبوع بالطائف لمدة 28 يوماً يجري خلالها الفريق 4 وديات.وكانت تدريبات الفرسان انطلقت مساء الأحد تحت إشراف المدرب الوطني عيسى المحياني. وعقد رئيس النادي سلطان أزهر، وبحضور المشرف العام على الكرة المهندس توفيق تونسي، اجتماعاً مع اللاعبين حثهم على مواصلة الانضباط في التدريبات من أجل العودة بقوة في منافسات الدوري لضمان المركز الثالث واللعب آسيوياً. وكان اللاعبون أدوا تدريباتهم وسط احترازات صحية بدأت بكشف طبي.