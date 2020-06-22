‫وسط احترازات مشددة من إدارة نادي النصر تواجد جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مقر النادي عصر أمس باستثناء من هم خارج المملكة، وكذلك حضور الأجهزة الفنية والإدارية. وعند الحضور توجّه الجميع لإجراء الفحوصات الطبية ومسح عيّنة للكشف عن فايروس كورونا بتواجد عدد من أفراد منسوبي وزارة الصحة.يذكر أن لاعبي النصر الأجانب المتواجدين في الرياض عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو، وجونز.من جهة أخرى، منعت إدارة النادي دخول جميع وسائل الإعلام لمقر النادي والالتقاء باللاعبين، حيث أكد مصدر لـ«عكاظ» أن سبب المنع هو الحفاظ على سلامة اللاعبين وكذلك الإعلاميين وأن أول يوم سيكون المنع طبيعيا حتى إجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الجميع وهذا مطبّق من جميع الأندية وليس فقط على نادي النصر.