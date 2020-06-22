لقي البطل البريطاني في سباقات الدراجات النارية «سوبر بايك»، بن غودفري، حتفه إثر حادثة مأساوية على حلبة «دونينغتون بارك» في ليسترشير الإنجليزية، أدت إلى وفاته عن عمر ناهز 25 عاماً، إذ فقد غودفري السيطرة على دراجته في سباق «نو ليمت تراك داي»، عند دخوله أحد المنعطفات السريعة، ما أدى إلى سقوطه بقوة على أرض الحلبة والاصطدام بدراجة أخرى، وهو ما تسبب له في جروح خطيرة أدت لاحقاً إلى وفاته، على الرغم من المساعدة الطبية التي وفرتها له الأجهزة الطبية في الحلبة. وعلى الرغم من الوصول السريع للأجهزة الطبية إلى مكان الحادثة، ومحاولة إنقاذ الدراج وفقاً للبروتوكولات الصحية المعمول بها في سباقات الدراجات النارية.يذكر أن غودفري، شارك الشهر الماضي في العديد من التجارب الرسمية استعداداً للموسم الحالي في بطولة «سوبر بايك» البريطانية، وكان يستعد للمشاركة لاحقاً في «كأس دوكاتي تي أوبشين» الذي يقام على حلبة سيلفرستون الشهيرة.