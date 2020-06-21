لا يزال مصير النجم البرازيلي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كارلوس إدواردو الملقب بـ«السوبر» غامضا حتى اللحظة، دون معرفة مسألة استمراره لموسم آخر من عدمه، رغم تداول عدد من الأنباء والصحف المحلية والبرازيلية عن أن الأيام «الغوالي» بين الهلال وإدواردو باتت أقرب من الوصول إلى «خط النهاية» برغبة من الطرفين خاصة مسيري «الزعيم» سواء إدارة أو جهازا فنيا. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الروماني المدير الفني رازفان لوشيسكو سيدرس مصير البرازيلي «السوبر» خلال المرحلة القادمة، وسيقوم بتسليم قراره إلى مدير عام إدارة كرة القدم في الفريق الأول الكابتن سعود كريري الذي بدوره سيخبر إدارة فهد بن نافل بالقرار حسب «البروتوكول» المتبع به ونظام العمل الاحترافي داخل أروقة نادي الهلال. من جانب آخر يصل غدا (الاثنين) كافة اللاعبين المحترفين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وهم: غوميز، وإدواردو، وجيوفينكو، وجانغ هيون سو. فيما سيخضع اللاعبون فور وصولهم لفحص فايروس كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية قبل الانخراط في تدريبات الزعيم.