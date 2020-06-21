من المتوقع أن تسند إدارة نادي الفتح مهمة قيادة تدريب الفريق الأول لمساعد المدرب الوطني نايف العنزي، لحين وصول المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وتنتظر الإدارة وصول المدرب البلجيكي وكافة المحترفين الأجانب الخميس القادم،استعداداً لعودة منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيخضع المدرب وكافة اللاعبين الأجانب فور وصولهم لمسحات طبية وفحوصات فايروس كورونا، ثم إخضاعهم لحجر منزلي لمدة أسبوعين ومن بعدها الالتحاق والانخراط في التدريبات، كما سيخضع باقي اللاعبين المتواجدين في الأحساء غدا الإثنين لمسحات طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحت إشراف الجهاز الطبي.من جهة اخرى عقمت الإدارة الفتحاوية كافة مرافق النادي تمهيدًا لعودة التدريبات الجماعية مع الالتزام بكافة البروتوكولات والاحترازات الطبية.