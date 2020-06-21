يبدأ المنتخب السعودي للشباب حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بمواجهة منتخب لاوس ومن ثم المنتخب الفيتنامي ويختتم مواجهاته بالمنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة في بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2020، التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 14 حتى 31 أكتوبر القادم، إذ أسفرت قرعة البطولة عن: المجموعة الأولى تضم منتخبات أوزبكستان، إندونيسيا، كمبوديا، وإيران، والثانية ضمت كوريا الجنوبية، اليابان، العراق، والبحرين، أما الرابعة فضمت قطر، طاجيكستان، ماليزيا، واليمن، إذ سيقيم الأخضر الشاب معسكرا داخليا في مدينة أبها استعدادا للبطولة على أن يخوض خلاله 10 مباريات ودية سيتم تأمينها خلال الفترة المقبلة، كما سيخوض لقاء وديا دوليا قبل أسبوع من انطلاق منافسات مجموعته، لأن نظام الاتحاد الآسيوي يمنع المنتخبات المشاركة من خوض أي لقاء قبل 5 أيام من انطلاق البطولة في أوزبكستان.وكان المنتخب السعودي توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية، ويسعى اتحاد اللعبة لتكرار هذا الإنجاز والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في إندونيسيا 2021، إذ تبذل اللجنة الفنية للمنتخبات السنية بقيادة الدكتور خالد المقرن، والمدير الفني للمنتخبات بندر الأحمدي، مجهودات جبارة للمحافظة على المنجزات التي تحققت وإضافة المزيد منها، حيث وضعت اللجنة إستراتيجية وخطة إعداد للأخضر الشاب منذ 18 شهرا لتأهيل وصقل اللاعبين وتحقيق الأهداف المرسومة.مباريات الأخضر الشاب: