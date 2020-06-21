تصدر عضو شرف نادي النصر الذهبي عبدالعزيز بغلف قائمة الأعضاء الذهبيين الذين قدموا دعما ماليا خلال فترة إدارة الدكتور صفوان السويكت، منذ توليه إدارة النادي بتاريخ 13/‏7/‏2019، حتى تاريخه، وجاء بغلف في المقدمة بمبلغ 21 مليونا، وجاء بعده يوسف القفاري بمبلغ مليون و300 ألف، بينما جاء سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، وفهد العجلان، وإبراهيم المهيدب في المركز الثالث بمبلغ مليون لكل منهم، وفهد المشيقح بنصف مليون، بينما دفع كل من الأمير مشعل بن سعود، وعبدالله العمراني، ومحمد العمران، ومحمد العلي مبلغ 100 ألف قيمة العضوية الذهبية، بناء على إحصائية المركز الإعلامي بنادي النصر.يذكر أن نظام العضوية في الأندية في لائحة وزارة الرياضة يعتبر أي دعم مالي أو قيمة العضوية تنتهي بمرور سنة كاملة على دخول المبلغ إلى خزينة النادي وفق المادة 11/‏ج من اللائحة الأساسية للأندية التي أقرتها وزارة الرياضة في الفصل الثالث لعضوية النادي، والتي تنص على انتهاء العضوية بانتهاء مدتها دون تجديد، مع مراعاة ما ورد في المادة 9/‏أ (تعليق العضوية).