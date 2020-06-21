قدم مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مشعل السعيد، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه الحالي، تمهيداً لتوليه منصب مدير الكرة بفريق الاتحاد.وقدم السعيد خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي على الثقة التي حظي بها خلال الفترة الماضية، متمنياً للنادي التوفيق في المرحلة القادمة، وتحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة النادي.من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي خالص شكره وتقديره لمشعل السعيد على جهوده التي بذلها مع الفريق طوال توليه منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم، متمنياً له التوفيق في المرحلة القادمة.ويمتاز السعيد بقدرته على التعامل مع الجميع بحكمة وهدوء، إضافة لخبرته العريضة التي اكتسبها في الملاعب.