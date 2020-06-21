أعلنت وزارة الرياضة عودة النشاط لجميع الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من اليوم (الأحد) 29 / ‏‏‏10 /‏‏‏ 1441 الموافق 21 /‏‏‏ 6 /‏‏‏ 2020، مع ضرورة التقيد والالتزام بالدليل الإرشادي للبروتوكول الخاص بعودة الصالات والمراكز الرياضية والموجود على موقع الوزارة.وتسعى الأندية إلى بدء تدريباتها اعتبارا من اليوم، حيث عكفت على إعداد مرافقها لاستقبال اللاعبين وتعقيم الأدوات الرياضية مع الحرص على تشديد الإجراءات الطبية.بدأ المدير التنفيذي بنادي الاتحاد حامد البلوي مهماته العملية خلال الساعات الماضية، بالتواصل مع فريق العمل الذي يعمل تحت إدارته على مستوى الفريق الكروي الأول، الذي يضم مشعل السعيد «مديرا»، وسلطان الينبعاوي «إداريا»، ومروان مهدي «سكرتيرا»، إذ يسابق فريق العمل الزمن من أجل توفير الإمكانات التي تسهم في تجهيز الفريق لباقي منافسات الموسم الحالي، إذ سيتم إبلاغ اللاعبين بالبروتوكول الطبي، وضرورة التزامهم بذلك خلال وجودهم بمقر النادي، وسيتم تقسيم لاعبي الفريق على مجموعات خلال أداء التدريبات، إلى جانب شرح برنامج المعسكر الإعدادي الذي سيكون في محافظة الطائف استعدادا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي. وستكون مهمة المدير التنفيذي حامد البلوي حتى نهاية الموسم الحالي، وتحديدا خلال المباريات الـ8 المتبقية في الدوري، التي ستكون أمام «أبها، والأهلي، والاتفاق، والفيصلي، والفيحاء، والفتح، والنصر، والعدالة».من جانب آخر، تعمل الإدارة الاتحادية على وصول الجهاز الفني بقيادة المدرب كاريلي ومساعديه، واللاعبين الأجانب غروهي، وبرونو، وجوناس، ورومارينهو وكريم الأحمدي، وأنيس البدري، وخيل، وبوني، إذ سيتم تأمين طائرة خاصة لهم من أجل العودة لجدة خلال الأسبوع الحالي.علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن شركة أمبرو UMBRO البريطانية المتخصصة في الأدوات والملابس الرياضية، إضافة إلى عدة شركات أخرى متخصصة في ذات المجال، تقدمت بعروض لإدارة النادي الأهلي، لتوريد الزي الخاص بالفريق الكروي الأول خلال الموسم الرياضي القادم، إذ أكدت المصادر أن تقدم الشركات بعروضها جاء بعد علمهم بوجود خلافات بين النادي الأهلي وشركة «إس تيم» المورد الحالي لملابس النادي الأهلي، وهو الذي قد يصل إلى إنهاء الارتباط بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي. يذكر أن قميص النادي الأهلي ارتبط كثيراً بالشركة البريطانية UMBRO خلال السنوات الأخيرة، إذ نجحت الشركة في تصميم قمصان النادي الأهلي بشكل مميز قبل انتقال أحقية توريد الملابس إلى شركة «إس تيم».من جانب آخر، تنطلق مساء اليوم تحضيرات الأهلي لاستئناف الموسم، وذلك بإجراء الفحوصات الخاصة بفايروس «كورونا» على كافة اللاعبين على ثلاثة أيام. وكان عدد من لاعبي الأهلي المتواجدين في مناطق المملكة المختلفة قد بدأوا بالتوافد إلى جدة استعداداً لإجراء الكشوفات والدخول في التدريبات.يستأنف فريق الوحدة مساء اليوم (الأحد) تدريباته الاستعدادية لمباريات الموسم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة، لمدة 3 أيام، قبل التوجه إلى مدينة الطائف لإقامة معسكر يمتد إلى 28 يوما، يُجري الفريق خلاله 4 وديات مع ناديين محليين هما الاتحاد ووج. ومن المتوقع أن يقود تدريبات الفريق المدرب الوطني عيسى المحياني، إلى حين وصول المدير الفني كارينيو خلال الـ24 ساعة القادمة، برفقة اللاعبين الأجانب، عن طريق الطيران الخاص. وقد استلم الجهاز الإداري البرنامج التدريبي الذي أرسله كارينيو، الذي يبدأ منذ بداية التدريبات حتى نهايتها.