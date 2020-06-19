فجع الوسط الرياضي بخبر وفاة المشجع الشهير محمد محمود علي الشهير بـ«حمادة» (الجمعة) بعد صراع طويل مع المرض.وعم الحزن كافة الجماهير الهلالية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الجيل القديم والحالي على رحيل «حمادة».وكانت إدارة نادي الهلال نعت المشجع الشهير الراحل الذي ارتبط اسمه مع «الزعيم» نحو 25 عاماً، وبث الحساب الرسمي تغريدة كتب فيها: «رحم الله مشجعنا الوفي «حمادة»، إلى جنة الخلد بإذن الله».يشار إلى أن المشجع المصري الهلالي الوفي حمادة كان دوماً يظهر بالمدرجات لمباريات الزعيم في كافة مدن المملكة، وسبق وأن نشر له مقطع وهو يقول: «أحب الهلال وسأظل مشجعاً له حتى الموت».الثنيان: يعشق الهلال وشوفته ابتسامةأكد النجم الدولي السابق المعتزل الكابتن يوسف الثنيان (الفيلسوف) أن وفاة المشجع «حمادة» صدمة، وقال في مقطع صوتي نشر عبر قروبات «الواتساب»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الحقيقة هذا الرجل من الناس اللي تعشق الهلال وأنا أتذكره في الثمانينات ودوماً يتواجد في النادي والمباريات، وبمجرد أن تشاهد هذا الرجل تبتسم فوراً وتسعد. الخبر وصلني للتو وقت الغذاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله».الشلهوب: رحل الوفي الصادقمن جانبه غرد قائد الهلال الموهوب النجم محمد الشلهوب عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: «في هذه الساعة المباركة في آخر ساعة من يوم (الجمعة) أسأل الله العظيم أن يغفر ويرحم الأخ والمشجع الوفي الصادق (حمادة)، ويسكنه فسيح جناته وجميع موتانا وموتاكم يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون».«انفوغرافيك»من من هو حمادة؟* «حمادة» ارتبط اسمه بنادي الهلال منذ نعومة أظافره حتى وافته المنية.* اسمه الحقيقي «محمد محمود علي» عانى كثيراً من المرض.* نقل الى المستشفى العسكري بالرياض إذ أجرى عملية قسطرة للشرايين.* اشتهر عن «حماده» عشقه وولاءه للمدرج الهلالي.* عاصر عدد كبير من الإدارات والنجوم محليين أو محترفين أجانب.