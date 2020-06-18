تعقد وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية وإدارة الأداء الرياضي الأحد القادم 21 يونيو الجاري ندوة عن بُعد بعنوان «نعود للرياضة بحذر»، بمشاركة الاتحاد السعودي للطب الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور ممثلي الاتحادات الرياضية والأندية، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.ويقدم الندوة التي ستنطلق عند الخامسة مساء وتستمر 90 دقيقة عدد من الأطباء المتخصصين في مجال مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض، حيث سيتم استعراض كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الرياضة، التي تضمنها الدليل الإرشادي الصحي (البروتوكول الطبي) الخاص بعودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية بمختلف الألعاب في المملكة، للوقاية من فايروس كورونا المستجد (covid-19).يذكر أن عودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية في مختلف الألعاب ستبدأ من الأحد القادم الموافق 21/6/2020، بحسب ما أعلنته وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية.