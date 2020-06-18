سيواجه المنتخب السعودي منتخب اليابان (حامل اللقب) وإندونيسيا والصين، ضمن مباريات المجموعة الـ4 لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما، التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2020. جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم اليوم (الخميس)، عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إذ يشارك في البطولة 16 منتخبا، تم توزيعها على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الـ4 الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2021 التي ستقام في بيرو.وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:- المجموعة الأولى: البحرين، كوريا الشمالية، إيران، وقطر.- المجموعة الثانية: طاجيكستان، عمان، اليمن، والإمارات.- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، وأوزبكستان.- المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، السعودية، والصين.