أوقعت قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2020، التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 14 حتى 31 أكتوبر القادم، المنتخب السعودي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة، إلى جانب أستراليا وفيتنام ولاوس. جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم اليوم (الخميس)، عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.ويشارك في النهائيات 16 منتخبا، تم توزيعها على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الـ4 الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما 2021 في إندونيسيا.وأسفرت نتائج القرعة عن التالي:- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، كمبوديا، وإيران.- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، اليابان، العراق، والبحرين.- المجموعة الثالثة: السعودية، أستراليا، فيتنام، ولاوس.- المجموعة الرابعة: قطر، طاجيكستان، ماليزيا، واليمن.