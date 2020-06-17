كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم (الأربعاء)، عن خطته لاستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي لهذا الموسم، إذ أقر إقامة مباريات الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي بدوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة.وأشار «يويفا» في بيانه على «تويتر» إلى أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام في الملاعب التي كان من المقرر أن تلعب فيها قبل تفشي فايروس كورونا يومي 7 و8 أغسطس.وسيقام الدور ربع النهائي في الفترة ما بين 12 و15 أغسطس، ثم سيقام الدور نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.ونفس النظام سينطبق على بطولة الدوري الأوروبي، التي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورغ، وجيلسنكيرشن، وفرانكفورت، وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس.