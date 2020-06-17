وقعت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث مثَّل الجانبان في التوقيع، كل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.ويأتي هذا التعاون، استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.وتهدف هذه الشراكة إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن الشقيق، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.