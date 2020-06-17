حسمت إدارة الاستثمار بنادي الاتحاد ملف توريد الملابس والأطقم لفريق كرة القدم بمختلف الفئات والألعاب المختلفة، وذلك بحسب مصادر خاصة أكدت لـ«عكاظ» أن إدارة الاستثمار درست 3 ملفات بعناية تامة كانت قد تقدمت بعروضها في فترة سابقة، قبل أن تنتهي بنهاية المطاف إلى المفاضلة بين شركتين الأولى صينية والأخرى إيطالية.وأضافت المصادر أن لجنة الاستثمار ممثلة في رئيسها لؤي غلاييني أزاحت الملف الأقوى مالياً بسبب أن «البراند» مغمور مقارنة بالعروض الأخرى التي اكتفى أحدها بتقديم نسبة بيع تصل لـ20% لصالح نادي الاتحاد على المبيعات من المتجر الإلكتروني فقط، دون نسبة من البيع في حال البيع من متاجر الشركة الأرضية، و٢٥ ألف قطعة مجانية للفريق الكروي الأول فقط، وعدد من المزايا التي لم تتضمن مقابلا ماديا مدفوعا مقابل الاتفاقية، أسوة بشركة s team التي دفعت أكثر من 5 ملايين ريال للسنة الواحدة ولمدة 5 سنوات ونسبة بيع تصل إلى 35% لنادي الاتحاد، قبل أن يتم إلغاء العقد رسمياً مع s team الذي وقع من قبل رئيس لجنة الاستثمار خالد التميرك في الموسم الماضي.وكشفت المصادر أن الاتفاقية ما بين لجنة الاستثمار والشركة الصينية وصلت لمراحلها الأخيرة ولم يتبق سوى مراسم التوقيع والإعلان الرسمي، لافتة إلى أن الشركة تتولى توريد الملابس لنادٍ عاصمي في الوقت الراهن.