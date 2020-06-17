تسلمت 50 أسرة مستفيدة وحدات سكنية من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، حيث سلم أمين عام الجمعية فهيد الدوسري أمس 4 وحدات سكنية لذوي أسر لاعبي كرة القدم السابقين.وتواصل الجمعية دراسة حالات الأسر الأشد حاجة للسكن، من خلال باحثين وباحثات اجتماعيين متخصصين لدراسة الحالات المستحقة للخدمات.وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 60 وحدة سكنية بنهاية عام 2020، بعد أن سلّمت 8 وحدات سكنية عام 2018، و27 وحدة سكنية عام 2019، و15 وحدة سكنية حتى يونيو الجاري.