يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عقد سلسلة من اجتماعاته المتواصلة والمستمرة لتجهيز «الزعيم» خلال المباريات الثماني المتبقية ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة بعد أن رفعت وزارة الرياضة تعليق النشاطات الرياضية لكافة الألعاب المختلفة بما فيها اللعبة الشعبية الأولى في العالم كرة القدم، وكذلك تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد استئناف المسابقات المحلية، إذ يواصل مدير عام إدارة كرة القدم الكابتن الدولي السابق الملقب بـ«المحارب» سعود كريري اجتماعاته مع الروماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رازفان لوشيسكو، من خلال اتصال الـ«Video» والذي كان حينها كريري داخل سيارته، وتواجد بينهما مترجم الفريق، لمعرفة آخر المستجدات والمعطيات حول جاهزية اللاعبين لموعد انطلاقة التدريبات الاعتيادية قبل خوض غمار المنافسة على الصدارة لتحقيق لقب الدوري وضمه إلى لقب بطولة دوري أبطال آسيا.