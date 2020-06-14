وقعت إدارة نادي الشباب عقداً احترافياً مع اللاعب عبدالله عوض الربيعي لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود، وذلك بعد أن اتفقت الإدارة الشبابية مع إدارة نادي الأخدود على انتقال اللاعب بداية من الموسم الرياضي القادم (٢٠٢٠-٢٠٢١).بدورها قدمت إدارة نادي الشباب شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخدود وذلك للتعامل الرائع والمثالي، متمنية في الوقت ذاته التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية القادمة مع فريق الشباب.