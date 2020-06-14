أعلنت صحف إنجليزية أن النجم المصرى محمد صلاح بات جاهزاً للمشاركة فى مباراة الديربى التى تجمع بين ليفربول وإيفرتون، المحدد لها 21 يونيو ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليغ».وأوضحت أن محمد صلاح فى أتم جاهزية لخوض مباراة إيفرتون، بعد الراحة التى حصل عليها بسبب الإصابة ولم يشارك فى التدريبات فى الأيام الماضية، فضلا عن جاهزية زميليه أندى روبيرتسون، وأليكس تشامبرلين.