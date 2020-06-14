رأى المحاضر الآسيوي في كرة القدم الكابتن يحيى جابر، أن السعودية تخسر سنوياً الكثير من المواهب الرياضية الفذة منذ سنوات طويلة لعدم الاهتمام بها.ومع ذلك فإن جابر يرى أن السعودية تدخل ضمن البلدان العالمية الحاضنة للمواهب الشابة، ولكن تنقصها الأكاديميات العملاقة في كل منطقة، متمنياً توديع العالم الهاوي والانتقال جدياً للاحتراف بمعناه الحقيقي، لنصبح من البلدان العالمية المتطورة مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، التي لا نقل عنها في الإمكانات الفنية والبشرية والفكرية. وأكد أنه لا يمنع الاستعانة في ذلك بشركات رياضية عملاقة في كرة القدم، لتحريك المياه الراكدة في الأندية والاتحادات.وأضاف: «المشكلة أن معظم من يتصدر المشهد الرياضي ويحلل غير رياضيين ولا دراية لهم بالوضع، حتى أن بعضهم لا يعرف طريق الأندية الرياضية ولا يعرف عنها شيئاً».وعن إدارة الأندية الرياضية، قال: «نحتاج إلى مئات الأندية على أن تدار بطريقة استثمارية، وفتح الرخص لكل ناد يرغب المشاركة في الدوري بشروط معروفة تسحب في حال اندثار نشاط رياضي».وأوضح «نحتاج في كل حي ومركز وقرية نشطة ساحة شعبية بشكل محترف تسلم لشركة متخصصة تشرف عليها وزارة الرياضة، وتنظيم البطولات تستثمر من خلالها المواهب، بهدف إعداد أرضية بطريقة فنية عالية لسلامة اللاعبين»، مشيراً إلى أن الساحة الشعبية الحالية ليست وفق المواصفات الصحيحة وتؤثر على اللاعبين.