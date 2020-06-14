شارك ما يفوق على 350 سيدة سعودية في البرنامج التثقيفي النسائي لتحكيم مباريات كرة القدم في الملاعب العشبية والصالات المغلقة (عن بعد)، والذي نظمته إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة نخبة من أفضل المحاضرين والمحاضرات التحكيميين، وهم: نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا، مسؤول تدريب الحكام عبدالمحسن الزويد، المحاضر الدولي ومسؤول حكام كرة قدم الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، الحكمة الفلسطينية الدولية هبة سعدية، والدولية اللبنانية ريم شامي.وتأتي هذه البرامج ضمن الخطط التطويرية والإستراتيجية التي تنفذها إدارة تطوير كرة القدم النسائية برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، الهادفة إلى تثقيف وتطوير الراغبات بالالتحاق في مجال التحكيم النسائي وإكسابهن أكبر قدر من المعرفة في المجال التحكيمي.وتحدث المحاضرون في البرامج عن العديد من الجوانب المهمة، منها مواصفات الحكم والتعريف بالقوانين ومواد المقاسات بالقانون وواجبات الحكام والمخالفات وسوء السلوك، قبل أن يجرى للمشاركات اختبار نظري للتأكد من مدى استيعابهن للمحاضرات.وتبذل إدارة تطوير كرة القدم النسائية برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، جهودا كبيرا من أجل الرقي بالرياضة النسائية السعودية وجعلها في مقدمة الدول العالمية من خلال تدريب وتطوير الكوادر النسائية وإكسابهن كل الجوانب المتعلقة بكرة القدم سواء على الصعيد الفني أو التحكيمي أو التنظيمي.وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أطلق في فبراير الماضي أول دوري كرة قدم للسيدات على المستوى المجتمعي، سيقام في موسمه الأول في الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق، فيما ستتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال.