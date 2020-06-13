قدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي ناصيف البياوي اعتذاره عن قيادة الفريق في المرحلة القادمة، وأصر على رأيه رغم محاولات الإدارة ثنيه عن قراره المفاجئ، معللاً ذلك بأن فترة إعداد الفريق للفترة القادمة غير كافية، إضافة إلى أن الأجواء ستكون حارة جداً، والنقص في صفوف الفريق بعد نهاية عقود بعض اللاعبين وإقامة الجولات الـ8 المتبقية من الدوري خلال شهر واحد فقط. وقد باشرت الإدارة رحلة البحث عن بديل له. وتتقدم إدارة النادي بخالص الشكر والثناء على جهوده مع الفريق طيلة الفترة الماضية، مع كل الأماني له بالتوفيق في مشواره القادم.