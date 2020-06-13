تنطلق غدا (الأحد) بطولة الالتزام للرجال والسيدات لرفع الأثقال عن بعد وحتى الـ20 من شهر يونيو الحالي بمشاركة 25 رباع ورباعة، وهي إحدى مبادرات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي ولجنة المنتخبات السعودية من أجل الاستمرار في تجهيز الرباعين والرباعات للمشاركات الخارجية والإبقاء على المستوى اللياقي والبدني عند الجاهزية الدائمة.ومنذ ظهور جائحة فايروس كورونا المستجد و تعليق النشاط الرياضي بالمملكة عمد الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهاز الفني للمنتخبات بقيادة المدرب الجزائري عبدالمجيد بولحية إلى وضع الخطط الكافية لاستمرار اللعبة دون توقف، ووفرت بالتعاون مع الأندية أدوات التدريب في منازل الرباعين لأداء تدريباتهم مع الجهاز الفني الذي استغل وجود التقنيات المرئية لمتابعة وتوجيه الرباعين طوال الفترة الماضية.وتعتمد بطولة الالتزام التي ستقام عبر أحد البرامج المرئية على تقييم الأداء الفني والتقني للتدريبات المختلفة المعتمدة في البطولة ويتم حساب الفائزين بجمع أكثر نقاط بالأفضلية لكل تدريب وفق حسابات فنية عالمية لجميع المشاركين في البطولة، وتم وضع مكافآت مالية تشجيعية للرباعين والرباعات المشاركين فيها، ويشارك في بطولة السيدات كل من العنود الخليفي وأفنان صباغ وحنان فهد وأسيل الرشيد، فيما تم تقسيم بطولة الرجال لثلاث فئات، حيث سيشارك في فئة الناشئين الرباعون محمد وباسم المرزوق وتركي اليامي ونواف العيد وجاسم الزوري وجواد القيصوم ومنذر عبدالله، ويشارك في فئة الشباب حسن زبيل وعبدالله المرزوق ونواف المزيدي ومحمد البريكي وحسن أسعد وأحمد الحايك، فما سيشارك في فئة الكبار عبدالله الشمراني وسراج آل سليم ومنصور آل سليم ورضا الرشيد ومصطفى الميلاد وعلي الخزعل وفيصل السلمي وعبدالرحمن البلادي.