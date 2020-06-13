«كيف نخفي حُبنا والشوق فاضح».. يبدو أن قرار وزارة الرياضة حول رفع تعليق النشاط الرياضي، وبيان الاتحاد السعودي لكرة القدم حول استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حرّكا المياه الراكدة داخل نفوس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خصوصا القائد لاعب خط الوسط الدولي سلمان الفرج الذي بث تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: «شباب مستعدين؟» بعد «‏ترى موعدنا قرّب.. بعد 4 أيام».حينها رد عليه الحارس الدولي «الأمين» عبدالله المعيوف بتغريدة قال فيها: «أنا مستعد وجاهز وإذا رجعنا للتمارين أتحداكم تسجلون بالمناورات».من جانبه قال المدافع الدولي محمد البريك: «كان ناقصني الأوزان بس وصلت بعد العيد مباشرة، ونشوفكم بعد 4 أيام».