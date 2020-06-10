رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماعه الذي عُقد عن بُعد، اليوم (الأربعاء)، على أن يتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة «الأولمبية الدولية» في 17 يوليو 2020.وتعد الأميرة ريما من المهتمات بالرياضة بصفة عامة، وداعمة كبيرة لرياضة المرأة السعودية، وتعتبر أول امرأة سعودية تتولى منصبا قياديا رياضيا، عندما تولت في فترة سابقة منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، قبل توجهها للعمل في السلك الدبلوماسي سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية.