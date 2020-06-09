فجع الوسط الرياضي بوفاة حمد الخربوش (اللاعب والإداري والحكم)، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الثلاثاء في مدينة الملك فهد الطبية بعد معاناة مع المرض الذي لم يهمله طويلاً، وكان الخربوش، رحمه الله، محبوباً من الجميع، إذ رافق بعثة نادي الخليج في رمضان الماضي طوال فترة الحجر في تونس بصفته المسؤول المالي للاتحاد العربي لكرة اليد. وبدأ الفقيد حياته الرياضة لاعب جمباز ومثل المملكة في أولمبياد مونتريال 1976، قبل التحول إلى لعبة كرة القدم وتمثيل نادي الحزم، ومن ثم اعتزل اللعب ليصبح حكماً مساعداً، وعمل في العديد من لجان اتحاد القدم، وتواجد في الكثر من المناسبات الرياضية الدولية.وستتم الصلاة على الفقيد ودفنه عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء في مقبرة النسيم بالرياض.