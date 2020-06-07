تنظم غرفة الخرج مساء غدٍ (الاثنين) ورشة عمل تتناول فرص «الاستثمار الرياضي»، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع الرياضي، وذلك عبر بث مباشر من مقر الغرفة بمدينة السيح.وتناقش الورشة الفرص الاستثمارية الرياضية بالمملكة بشكل عام، وفي أندية الخرج بشكل خاص.وتهدف إلى رفع الوعي الاستثماري في المجال الرياضي، وتتيح تقديم الخدمات الاستشارية الفردية للمستثمرين، من خلال إعداد دراسات جدوى عن المشاريع عبر فريق مختص.