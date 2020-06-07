اتجه عدد من الدول منذ سنوات إلى استخدام القوة الناعمة للحفاظ على مصالحها وضمان حضورها الفاعل في مختلف المجتمعات.مصطلح القوة الناعمة الذي صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفارد أُستخدم في البداية كتعبير عن القوة التي تتمتع بها الآداب والفنون، والدبلوماسية الرشيقة الناعمة، (دبلوماسية الشعوب)، بهدف إحداث التأثير المطلوب على الرأي العام الاجتماعي ومحاولة تغييره بطرق وأساليب أكثر قربا وملامسة للواقع، وهو ما يجعل من القوة الناعمة رافدا مهما للدولة يمكن أن تستثمره في تجسيد بعض المعاني والأخلاق والمبادئ والقيم التي ترى أهمية نشرها بين المجتمعات عبر دعمها لبعض الأنشطة والمشاركة في المحافل الثقافية المتنوعة.ولعل من نافلة القول أن نوضح للقارئ الكريم أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يمثل واحدا من رجالات قوة المملكة الناعمة وفقا لتوجيهات صانع التغيير وعراب رؤية المملكة 2030، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من حيث التعاطي مع ملفات عدة منها الرياضة والترفيه واستقطاب النجوم والاستثمار خارج المملكة، حيث حقق نجاحات كبيرة في موسم الرياض 2019 لتنضم هذه النجاحات إلى سلسلة كبيرة من الإنجازات التي استطاع آل الشيخ تحقيقها على أرض الواقع.فقد أصبح أحد المسؤولين السعوديين المتفق على نجاحهم، فضلا عن حضوره الكبير على صفحات "السوشيال ميديا" من خلال المنشورات المختلفة، التي تشهد حالة كبيرة من التفاعل، بجانب أنها تعبر عن روح ساخرة قوية وصراحة متناهية تستوعب كل الانتقادات البناءة.. وعند الحديث عن نجاحات المستشار تركى آل الشيخ من خلال رئاسته لهيئة الترفيه، يجب الإشارة أيضا للنجاحات التى حققها إبان توليه رئاسة هيئة الرياضة، في سبتمبر من عام 2017م، وتمكن من إحداث نقلة نوعية في الرياضة السعودية خلال ما يقارب 15 شهرا، وتعتبر رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الانطلاقة الحقيقية له؛ حيث استطاع في زمن وجيز أن يكسب كل الرهانات، مستفيدا من الدعم الكبير من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.وعقب توليه رئاسة هيئة الترفيه، واصل النجاحات من خلال إستراتيجية ضخمة شملت أبرز ملامحها، تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي، لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشر على مستوى العالم، وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الترفيهية، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وتوفير فرص العمل للسعوديين في كل المجالات التي يوفرها قطاع الترفيه.ولا شك أن نجاحات معالي المستشار الباهرة قد أصابت المرتزقة في مقتل، وشكلت هاجسا كبيرا وصداعا مزمنا لهم جعلهم يحشدون جيوشهم للنيل منه ومن نجاحاته التي لا يكاد يمر أسبوع إلا وحدث عالمي جديد يلوح في الأفق، هذا النجاح تسبب في صدمة مدوية لمرتزقة الجزيرة وقنوات الإخوان الممولة قطريا والمدعومة تركيا، وبات الخبر الثابت لديهم بل الهاجس الذي أقض مضاجعهم.العديد من الدول أنشأت كيانات ووضعت إستراتيجيات هدفها نشر هويتها وثقافتها وتعزيز قوتها الناعمة حول العالم، من بينها - على سبيل المثال لا الحصر - منظمة «إي إف الفرنسية» و«كوول اليابانية» و«الموجة الكورية» وغيرها.الأهم إدراك أن القوة الناعمة هي رؤية قيادة وفاعلية حكومة وإدراك ومساهمة وإيمان شعب، لا تكتمل دون تضافر جهود الجميع بلا استثناء، لتجعلنا أكثر مهارة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية أيا كانت ومتى كانت وممن كانت.