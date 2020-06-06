يسعى بايرن ميونيخ إلى تشديد قبضته على الصدارة والاقتراب بشكل أكبر من اللقب عندما يحل اليوم السبت ضيفاً على باير ليفركوزن ضمن الجولة 30 من الدوري الألماني لكرة القدم. ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يخوض بدوره اختباراً لا يخلو من الصعوبة أمام ضيفه هرتا برلين صاحب ثاني أفضل سجل منذ استئناف المنافسات التي علقت بسبب فايروس كورونا المستجد.بدوره، يحتل بايرن ليفركوزن المركز الخامس ويسعى إلى نيل بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ويأمل بوروسيا دورتموند في استعادة توازنه على أرضه بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ 01، قبل 10 أيام، ما تسبب في إرباك خطواته على طريق المنافسة لحصد اللقب، لذا يعتزم إنعاش آماله على حساب ليفركوزن، لاسيما أن البافاري المتصدر تنتظره مواجهة قوية في المرحلة القادمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يحل ضيفاً على فيردربريمن الذي يعاني كثيرا هذا الموسم حتى بات يصارع من أجل البقاء.