أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقررا في 17 يونيو، يوماً واحداً ليصبح حتى 18 منه، بسبب «جدول أعمال مزدحم للغاية».وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي أجلت من صيف العام الحالي إلى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس القادم.وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 27 مايو، وأجل إلى 17 يونيو بسبب أسئلة «لا تزال مفتوحة» حول «عدد قليل» من المدن المضيفة لكأس أوروبا.وأسفر فايروس «كوفيد-19» عن تأجيل ويفا، بطولته الأكبر للمنتخبات التي كانت ستقام للمرة الأولى في التاريخ في 12 مدينة، من الفترة بين 12 يونيو حتى 12 يوليو 2020، إلى 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، على أن تحتفظ باسمها «كأس أوروبا 2020» (يورو-2020)، وتنطلق من روما عاصمة إيطاليا.وسيكون على ويفا أيضا تقرير صيغة اختتام موسم 2019 - 2020 لدوري الأبطال، المعلّق منذ الثامن من مارس في إياب الدور ثمن النهائي، الذي من الممكن أن يتحول إلى بطولة إقصائية بدءًا من ربع النهائي.