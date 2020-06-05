حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) مواعيد مباريات المسابقة المقرر استئنافها في الـ17 من يونيو الجاري، وجاءت أبرز مواجهات الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال، فيما يشهد يوم 21 من الشهر ذاته «ديربي مدينة ليفربول» بين إيفرتون و«الريدز»، وفي الـ2 من يوليو القادم يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة بين المتصدر والوصيف، وقالت الرابطة في بيانها الذي بثته على «تويتر» اليوم (الجمعة): «تم اعتماد جدول مباريات الجولات الثلاث من الموسم الجاري بعد استئنافه، بشرط توافر كل متطلبات السلامة. وسيتم لعب كل المباريات بدون جماهير».