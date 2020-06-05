نفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، عبر موقعها على «تويتر»، أي حديث عن إصابة قائد فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بفايروس كورونا، وأكدت أن ميسي تدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية، وطمأنت الجماهير بأنه على استعداد لاستكمال الموسم دون مشاكل. وجاءت شائعة إصابة ميسي بفايروس «كوفيد 19» مدعومة بعد إعلان النادي عن إصابة 5 من لاعبي الفريق في وقت سابق.من حهتها، أشارت شبكة TV3 التلفزيونية إلى أن ميسي يعاني من مشاكل في عضلة الفخذ العلوية ما جعل أمر مشاركته أمام مايوركا في الـ13 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ28 من «الليغا» أمرا مشكوكا به.أما صحيفة «آس»، فذكرت أن ميسي قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى، مشيرة إلى أنه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لإصابته في هذا المكان.لكن مصدرا من داخل النادي أوضح أن هداف البرسا والليغا التاريخي لا يشكو من أي إصابة، مؤكدا جاهزيته لأول مباراة بعد عودة الموسم.وسيواجه برشلونة مضيفه مايوركا (السبت) 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي سيستأنف في 11 يونيو الجاري وينتهي في 19 يوليو القادم.وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية كشفت أن ميسي (32 عاما)، لديه إمكانية الرحيل مجانا من ناديه الكتالوني، نظرا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021، وقالت الصحيفة عبر موقعها على «تويتر»: «كان من المفترض على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، ولم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل».وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النادي كانوا على ثقة في استمرار «البرغوث» مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة القادمة.