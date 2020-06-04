استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي طرابزون سبور متصدر الدوري التركي من مسابقاته القارية لعام واحد لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف. وقال «اليويفا» في بيان رسمي، إن طرابزون أخفق في الالتزام بشروط تسوية توصل إليها مع الاتحاد القاري عام 2016 عندما تبين خرقه للقواعد.وأضاف البيان أن هذا الإيقاف سيتم تنفيذه في حال تأهل طرابزون إلى إحدى بطولتي أوروبا الموسم القادم أو موسم 2021-2022.وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف، التي بدأ تنفيذها عام 2011، لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من إيراداتها.وحظر «اليويفا» مشاركة ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في المسابقات الأوروبية لخرقهما هذه القواعد لكن النادي الإنجليزي طعن ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.