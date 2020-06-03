أعلن مساعد مدرب أتلتيكو مدريد جيرمان بورجوس أنه سيترك منصبه بعدما قضى أكثر من ثماني سنوات مع «الروخابلانكوس»، من أجل أن يصبح المدرب الأول لأحد الأندية. وقال بورجوس عبر مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد اليوم (الأربعاء) عبر «تويتر»: «في نهاية هذا الموسم، سأبدأ رحلتي كمدرب أول. بعد امتلاك خبرة أكثر من عشر سنوات في الدوري الإسباني، أظن أني أملك الإمكانات اللازمة لقيادة فريق».ويعمل حارس الأرجنتين السابق، الذي قضى كلاعب ثلاث سنوات في أتلتيكو وعامين في ريال مايوركا، مع دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو الحالي منذ عام 2011.وقاد الثنائي أتلتيكو لإحراز لقب الدوري الإسباني في 2014، في أول لقب للنادي في 18 عاما، وتوج بالدوري الأوروبي مرتين وبكأس ملك إسبانيا مرة واحدة وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.وأطاح أتلتيكو بمنافسه ليفربول حامل اللقب من دور الـ16 بدوري الأبطال في مارس الماضي قبل توقف النشاط الكروي بسبب فايروس كورونا المستجد.ويحلم بورجوس أن يتوج رفقة أتلتيكو بلقب دوري الأبطال ليكون أفضل وداع، وقال المدرب البالغ من العمر 51 عاما: «سأرحل بأفضل شكل ممكن وحتى الدقيقة الأخيرة سأحاول استكمال كل أهدافنا».