قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، استئناف منافساته الرياضة بمباراة رايو فاليكانو وألباسيتي ضمن دوري الدرجة الثانية في الـ10 من يونيو من الشوط الثاني بدون حضور الجماهير، بعد فترة التوقف التي سببها فايروس كورونا المستجد، وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، توقفت بعد الشوط الأول، عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بسبب هتافات عنصرية من بعض مشجعي رايو فاليكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي، وذكر الاتحاد الإسباني في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي في «تويتر»، أن مباراة رايو فاليكانو وألباسيتي ستستكمل في الـ10 من يونيو الجاري من الشوط الثاني بدون حضور الجماهير، على أن تستأنف منافسات الدوري الإسباني «الليغا» بعدها بيوم واحد بلقاء إشبيلية مع ريال بيتيس في ديربي الأندلس.