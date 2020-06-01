كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نجم برشلونة ليونيل ميسي (32 عاما)، لديه إمكانية الرحيل مجانا من ناديه الكتالوني، نظرا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021، وقالت الصحيفة عبر موقعها على «تويتر»: «كان من المفترض على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم». وتابعت: «لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل».وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النادي كانوا على ثقة في استمرار «البرغوث» مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة القادمة.ميدانيا خاض الفريق لكروي، اليوم (الاثنين)، التدريبات الجماعية بشكل كامل، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني. وقال النادي في موقعه الرسمي: «الفريق بأكمله تواجد في مقر تدريبات النادي، وتدربوا معا لأول مرة منذ توقف المنافسات».وكان النادي الكتالوني قد بدأ تدريباته منذ فترة بتمارين فردية، قبل أن يبدأ تدريبات جماعية في مجموعات، ليعود لاعبو الفريق للتدرب معا لأول مرة منذ توقف المنافسات بسبب فايروس كورونا.وسيواجه برشلونة مضيفه مايوركا (السبت) 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي سيستأنف في 11 يونيو الجاري وينتهي في 19 يوليو القادم.