يعاود لاعبو الهلال اليوم (الاثنين) تدريباتهم المنزلية بعد أن قرر المدرب ‏لوسيشكو رازفان فرض التدريبات المنزلية لمدة 15 يوما، وتم توزيع البرنامج على جميع اللاعبين وستتم مراقبتهم عن بعد بشكلٍ يومي حتى يتم تحديد الخطوة التالية وموعد بدء المعسكر الإعدادي بعد اتضاح الرؤية حول موعد استئناف الدوري المحلي وبطولة آسيا.يذكر أن الإدارة الهلالية تقدمت بطلب إلى وزارة الرياضة بإقامة معسكرها داخلياً في محافظة الطائف كخيار أول، في ظل الأوضاع الراهنة التي تسببت فيها جائحة «كورونا». وعبر الجهاز الفني عن ارتياحه الشديد لما لمسه من لاعبي الفريق إثر مواصلتهم تدريباتهم فترة التوقف بسبب فايروس«كورونا»، متمنياً من جميع لاعبي الفريق بذل المزيد في المرحلة المقبلة حيث تتطلب جهداً كبيراً لاستعادة لياقتهم.