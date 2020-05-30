اختتمت مبادرة «السباق المنزلي» التي أطلقتها وزارة الرياضة بدعم ومتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأقيمت على مدى 18 يوماً بمشاركة أكثر من 10.000 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمـار.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وترفيه المجتمع بشكل آمن، وحثهم على ممارسة الرياضة بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة التي سببتها جائحة كورونا.وشهدت المبادرة التي تعد أول سباق منزلي يقام على مستوى المملكة تفاعلاً كبيرا بين المتسابقين وأفراد المجتمع، إذ شملت المبادرة 9 سباقات بمختلف المسافات، بدءاً من سباق «1 كم» وصولاً إلى سباق الماراثون الذي امتد لـ13 يوماً على التوالي، حيث عمدت الوزارة إلى تنويع السباقات لتكون الفرصة متاحة لكافة الأعمار مع اختلاف معدل اللياقة البدنية ما بين المبتدئين والمحترفين، بمشاركة مئات المتسابقين من كافة قارات العالم.يشار إلى أن المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى قد حصلوا على عدد من الجوائز القيمة، التي يقدمها شركاء النجاح في مبادرة «السباق المنزلي»، وهم: إكسترا، جاهز، فتنس تايم، زين، صيدلية الدواء.