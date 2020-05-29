يواصل اللاعب الهلالي عبدالله عطيف تدريباته التأهيلية في صالة النادي، هذا وقد تداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الهلالي وهو يؤدي تدريباته في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، استعداداً للعودة مجدداً بعد رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، وكان عطيف قد أجرى قبل ثلاثة أشهر عملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام فريق شباب أهلي دبي ضمن ‏‫دور المجموعات الآسيوية لنسخة 2020. يذكر أن مايسترو خط الوسط «عبدالله عطيف» يعد أحد أبرز الأسماء في خارطة الكرة السعودية ونادي الهلال، خلال السنوات الأخيرة.‫أُرسلت من الـ iPhone