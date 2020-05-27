أوفت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالاتفاق الذي أبرم بينها وبين إدارة غلطة سراي التركي حول مستحقات انتقال الرأس أخضري غاري رودريغيز المعار لدى فنربخشه، والتي بلغت 500 ألف دولار من قيمة انتقاله للعميد بـ10 ملايين و250 ألف دولار الموسم الماضي.وتواصلت إدارة الاتحاد مع نظيرتها في غلطة سراي لتحويل 250 ألف دولار، من المستحقات المالية عليها لإغلاق القضية التي أزعجت العميد بعد رغبة النادي التركي في رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي بسبب تأخر السداد.وأشارت الأنباء إلى أن بنوك تركيا توقفت عن العمل خلال الفترة الحالية بسبب أزمات كورونا وحلول عيد الفطر ما أوقف عملية وصول مستحقات غلطة سراي من قيمة انتقال غاري رودريغيز.يذكر أن إدارة الاتحاد تدرس إمكانية إعادة نجمها المعار إلى فنربخشه وذلك حسبما جاء تصريحات سابقة لرئيس النادي أنمار الحائلي عبر برنامج قلب مفتوح مع المذيع علي العلياني.