نجح المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، بنتظيم حفل المعايدة السنوي عبر اليوتيوب حفاظا على استمرار المعايدة كعادة سنوية «تنفذ ثالث أيام عيد الفطر المبارك». وشارك في المعايدة السنوية التي جاءت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا نخبة من لاعبي الاتحاد في الفريق الكروي والألعاب المختلفة، يتقدمهم أحمد جميل قائد الفريق السابق، والمغربي كريم الأحمدي، وعبدالعزيز البيشي، ولاعب تنس الطاولة عبدالعزيز العباد، وبندر العميري، وبندر الزهراني، وقائد كرة الماء السابق عادل النجار، وأمين عام لجنة توثيق البطولات عبدالإله النجيمي، ورئيس الرابطة صالح القرني، ونخبة من لاعبي ومحبي عميد الأندية السعودية.من جهته، قال مدير المركز الإعلامي يحيى بخش إن حفل المعايدة من الأمور الثابتة في نادينا لأعوام طويلة، وفي هذا العام مع ظروف الجائحة التي سوف نحتفل قريبا بإذن الله بانكشاف آثارها عنا؛ وضعنا في المركز الإعلامي مسألة إقامتها إحدى مهام المركز في خطته التفاعلية مع عيد الفطر السعيد، وتم وضع عدد من السيناريوهات لإقامتها حتى تم اختيار النافذة الحالية لتكون هي منصة الاحتفال، وتم عقد العديد من الاجتماعات التي ضمت فريق المركز مع المسؤولين في النادي، وهنا لا أنسى الدور الكبير لإبراهيم بخيت الذي كان متابعا وحريصا على إقامة هذه الفعالية، والإخوان في لجنة التوثيق وبمتابعة أيضا من رئيس النادي أنمار الحائلي والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع.