أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم وفاة لاعبه السابق الكاميروني جوزيف بواسي «21 عاماً»، إثر أزمة قلبية، وقال نادي روما في بيان نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يشعر النادي بالحزن الشديد لتلقيه نبأ الوفاة المفاجئ للاعب (بريمافيرا - دوري الشباب تحت 19 عاماً) السابق جوزيف بواسي».من جهتها كشفت شبكة «فوتبول إيطاليا»، أن اللاعب الكاميروني الشاب تعرض لسكتة قلبية مفاجئة عقب انضمامه لنادي «يو كلوج» بالدرجة الثانية في رومانيا بـ3 أشهر فقط، إذ تم الاستغناء عنه عقب خضوعه للمحاكمة فى تريغوريا.