يبدو أن تنافس اللاعبين رونالدو وميسي، انتقل إلى خارج ملعب كرة القدم، وبعيدا عن لقب الأفضلية، ففي الوقت الذي يراهن مشجعو البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، على أهدافهما وتأثيرهما على أرض الميدان، تبرع قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمبلغ مليون يورو لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا المستجد، كما تبرع مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الإسباني جوسيب غوارديولا،، بمبلغ مماثل في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا.وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة أن غوارديولا تبرع بمليون يورو لشراء «معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كاتالونيا».وأشارت إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ«كوفيد-19»، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة، والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.من جهته، كشف مستشفى العيادة الطبية في برشلونة أنه تلقى تبرعا ماليا من ميسي لدعم جهود مكافحة الوباء. وكتب المستشفى عبر حسابه على «تويتر»، «شكرا ليو على دعمك والتزامك».وفي حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع، أشارت وسائل إعلام محلية منها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، إلى أن المبلغ هو مليون يورو أيضا.ويأتي هذا التبرع من ميسي بعد ٢٤ ساعة من تبرع رونالدو بأجهزة ومعدات طبية لمستشفيين في البرتغال.