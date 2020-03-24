تفاعل مغردون رياضيون مع ‏الأمر الملكي بمنع التجول في أوقات معينة، وأكدوا أن هذا الأمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء لمصلحة المواطن لتجنب تفشي فايروس «كورونا»، إذ كتب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام رجاء الله السلمي، عبر حسابه الشخصي بتويتر: «منع التجول حمل رسالة واضحة لقيام كل فرد بواجبه الوطني في هذه الأزمة، إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة»، فيما كتب اللاعب السابق سامي الجابر: «بالشكر تدوم النعم، فاللهم لك الحمد والشكر والثناء على ما ننعم به من اهتمام وحرص قيادتنا للمحافظة على سلامة من يعيش على هذه الأرض الطاهرة،‏ مع كل القرارات الاحترازية نعيش برخاء، ونخدم بكل ما نريد ‏اللهم أدم علينا نعمتك واحفظ بلادنا وقيادتنا، الأمر الملكي في منع التجول لم يفرض لتقييد حريتنا بل للمحافظة علينا، ‏يجب أن نكون صفاً مع رجال الأمن لمساعدتهم في أداء المطلوب بكل يسر، ‏لن يتواجدوا في الطرقات إلا لمصلحتنا لنكن يداً واحدة معهم، لا نجبرهم على تطبيق النظام بالقوة فجميعنا نحمل نفس الهم، ونسعى لذات الهدف»، فيما غرد اللاعب السابق محمد الدعيع، وكتب: ‏«من أجل سلامتنا وسلامة الجميع نقول سمعاً وطاعة لوالدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ‏داعين الله أن يرفع عن الجميع البلاء والوباء، وأن تعود الحياة كما عهدناها، ‏حفظ الله بلادنا من كل مكروه».