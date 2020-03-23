أعلنت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل تقديم ملاعبها للهيئات الصحية في البلاد من أجل تحويلها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وفي ظل توقف الدوري المحلي حتى إشعار آخر بسبب «كوفيد-19»، أعلن أكثر من نصف أندية دوري الدرجة الأولى تسليم ملاعبها للسلطات الصحية التي تسعى لزيادة سعة المستشفيات لمكافحة الفايروس، لاسيما في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان، بعدما سجلت في البلاد 18 وفاة و1128 إصابة بالفايروس.

وقالت السلطات في ساو باولو، أكبر المدن البرازيلية، إنها ستضع 200 سرير في ملعب «ماكايمبو» البلدي لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة.

من جانبه، أكد رئيس نادي فلامنغو حامل لقب الدوري المحلي ومسابقة كوبا ليبرتادوريس القارية رودولفو لانديم أنه سيقدم ملعب ماراكانا الشهير للهيئات الصحية. وكتب في رسالة إلى المشجعين «في هذه الأوقات الصعبة، أريد دعوة أمة الأحمر والأسود (في إشارة إلى لونَي الفريق) إلى تجديد الأمل والعمل من أجل أيام أفضل».

وأعلن كورنثيانز أنه قدم ملعبه «ايتاكيراو» ومركز تدربيه «لتتمكن الهيئات الصحية من تقييم كيفية استخدامهما لمواجهة تفشي الوباء»، بينما أفاد نادي سانتوس عن انشاء عيادة مؤقتة في إحدى صالات ملعب «فيلا بلميرو».