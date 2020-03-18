علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن تكاليف الراتب الشهري للثنائي الأجنبي الصربي بريجوفيتش والبرازيلي جوناس تصل لمليون و700 ألف ريال، إذ يحصل بريجوفيتش على مليون و200 ألف ريال، فيما يتقاضى جوناس 500 ألف ريال شهريا. وكشفت المصادر نفسها، أن الإدارة الاتحادية ستقوم بدفع رواتب اللاعبيْن بريجوفيتش وجوناس حتى شهر يونيو القادم، بعد استبعادهما من قائمة الـ30 لاعبا في الفريق الأول، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للرواتب الشهرية التي سيحصل عليها الثنائي بريجوفيتش وجوناس حتى نهاية الموسم الحالي 8 ملايين و500 ألف ريال، وفق الاتفاقية التي تمت مع إدارة النادي وتحفظ حقوق الأطراف كافة.وأوضحت المصادر ذاتها، أن نادي الاتحاد يملك بطاقتي اللاعبين بريجوفيتش الذي تبقى في عقده 3 مواسم قادمة وفق العقد الذي تم توقيعه في عهد إدارة المهندس لؤي هشام ناظر مطلع عام 2019، فيما تبقى في عقد جوناس موسم رياضي واحد وفق العقد الذي تم توقيعه في عهد إدارة نواف المقيرن منتصف عام 2018.