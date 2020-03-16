فضل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مغادرة إيطاليا (التي أصبحت أكثر دولة أوروبية موبوءة بفايروس كورونا)، والبقاء في إقليم ماديرا البرتغالي، لقضاء بعض الوقت مع عائلته وزوجته جورجينا وأطفاله الأربعة، لحين انتهاء أزمة فايروس كورونا في إيطاليا، معربا عن تعاطفه مع الذين فقدوا أيا من ذويهم، كما أبدى تعاطفه ودعمه لهؤلاء المصابين بفايروس كورونا، كما أعلن رونالدو دعمه للأطقم الطبية التي تعكف على مكافحة الفايروس وتضحي بأرواحها من أجل خدمة المرضى ودفع رواتبهم، وتحويل الفنادق التي تحمل علامته التجارية «سي آر 7» إلى مستشفيات لعلاج المرضى المصابين بهذا الفايروس مجانا.وكان مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعث رسالة إلى جميع المصابين بعدوى فايروس كورونا المستجد عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، مطالبا إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم، وأضاف يقول: «العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا»، واختتم رونالدو تصريحه بقوله: «حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى».